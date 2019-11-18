郑珍云再次澄清：「与郑俊英群组无关，也从未接受调查」
KPOP 2019年11月18日 星期一13:21 施乃琪
随著郑俊英被求处七年徒刑，过去曾被怀疑与他有关的郑珍云再度受到关注，对此郑珍云也再次澄清自己与恶名昭彰的群组无关。
Mystic Story 今天（18 日）发出官方声明，就最近针对郑珍云的恶意言论和谣言表示：「再次告知大众，郑珍云跟掀起社会问题的『群组聊天室』并无关连。」
「郑珍云曾经加入的群组，是当时为了录制综艺节目而另外创的群组，目的只是为了分享与录影有关的内容，与案件完全没关系，郑珍云甚至从未受相关机关调查。」
「尽管如此，依然有人将郑珍云与扭曲许多部分的内容连结，针对他做出恶意诽谤、人身攻击、性骚扰等等越界的留言，本公司认为情况严重，绝对对肆意进行的恶意诽谤行为，毫无宽贷地采取强硬法律手段回应。」
声明最后也代替正在服役的郑珍云感谢粉丝的持续关注，并表示：「以后也请大家多多给予鼓励和支持。」
（照片或影片来源：Mystic Story、TVDaily）
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