金喜善與周元領銜主演　SBS 科幻新劇 2020 年開播！

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金喜善、周元即將攜手演出結合科幻和人性元素的 SBS 最新作品，透過新奇題材一起探討時間旅行和命中註定的重逢！

SBS 電視台今天（15 日）透露，金喜善和周元將領銜演出新電視劇《Alice》。本劇描寫被死亡分開的一對男女，超越了時空限制而重新相會的內容。雖然在類型上屬於科幻故事，但劇情又結合了對人性的探討，劇本曝光時就備受各家電視台關注。

周元將在劇中飾演罹患先天性痛覺不敏感合併無汗症 (CIPA) 的刑警「朴真堅」（音譯，박진겸），在被捲入可疑事件時，他經由 “Alice” 而得知存在著來自未來的時間旅人。朴真堅一方面為了阻止 Alice 造成弊端而孤軍奮鬥，一方面也與早已去世的女子「尹太伊」（音譯，윤태이）意外重逢。

而金喜善所飾演的尹太伊一角，則是握有揭開時間旅人秘密之關鍵的物理學奇才，她遇見了聲稱與自己是「命中註定地重逢」的刑警朴真堅，最後與他齊心協力解開了時間旅行的秘密。

《Alice》演員們最近已一起讀過劇本並在準備開拍，全劇預定於 2020 年作為金土電視劇播出，有興趣的話不妨繼續關注！



（照片來源：SBS、TVDaily）

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