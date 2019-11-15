金喜善与周元领衔主演 SBS 科幻新剧 2020 年开播！
韩剧 2019年11月15日 星期五13:47 施乃琪
金喜善、周元即将携手演出结合科幻和人性元素的 SBS 最新作品，透过新奇题材一起探讨时间旅行和命中注定的重逢！
SBS 电视台今天（15 日）透露，金喜善和周元将领衔演出新电视剧《Alice》。本剧描写被死亡分开的一对男女，超越了时空限制而重新相会的内容。虽然在类型上属於科幻故事，但剧情又结合了对人性的探讨，剧本曝光时就备受各家电视台关注。
周元将在剧中饰演罹患先天性痛觉不敏感合并无汗症 (CIPA) 的刑警「朴真坚」（音译，박진겸），在被卷入可疑事件时，他经由 “Alice” 而得知存在著来自未来的时间旅人。朴真坚一方面为了阻止 Alice 造成弊端而孤军奋斗，一方面也与早已去世的女子「尹太伊」（音译，윤태이）意外重逢。
而金喜善所饰演的尹太伊一角，则是握有揭开时间旅人秘密之关键的物理学奇才，她遇见了声称与自己是「命中注定地重逢」的刑警朴真坚，最后与他齐心协力解开了时间旅行的秘密。
《Alice》演员们最近已一起读过剧本并在准备开拍，全剧预定於 2020 年作为金土电视剧播出，有兴趣的话不妨继续关注！
（照片来源：SBS、TVDaily）
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