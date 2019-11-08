新劇《檢察官內戰》首波預告，聽李善均念台詞簡直是一大享受啊！

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李善均跟鄭麗媛知性鬥嘴！？這真的是太有看頭了，大家期待這一部新劇嗎？（最有智慧的吵架模式啟動！）

JTBC 全新月火劇《檢察官內戰》（每週一、二播出）公開了首波預告，男女主角李善均和鄭麗媛展開了最為知性的鬥嘴（吵架）模式。

《檢察官內戰》改編自現任檢察官執筆的同名暢銷書，講述的不是媒體裡華麗的法律界人士，而是在地方城市中，過著平凡日常的「職場人檢察官們」之間發生的故事，如同隨處可見的上班族一般。



▼李善均在劇中飾演貼近生活的檢察官「李善雄」，是地方市政府刑事2部的成員，看起來善良、沒野心、總是悠哉的模樣，但與外表不同的，是個不容小覷的人物。



▼鄭麗媛飾演完美的菁英檢察官「車明珠」，原本在中央地檢事業如魚得水，卻在轉瞬間被調去了地方政府工作。



▼首波預告，可以嗅到濃濃的火藥味啊～：



▼對話內容如下…

李檢：「雖然可能在車檢察官看來，這裡的檢察官都在混日子，震英支廳的檢察官也還是檢察官。」

車檢：「李檢察官對我應該不懷什麼好意。」

李檢：「這裡的案件對某人而言，是生死攸關的案件。」

車檢：「高貴的少爺，對生存有多少了解？」

李檢：「沒有被確定是不行的案件，都是要看檢察官的實力。」

車檢：「判斷不行的案件也是檢察官的工作，不承認那個案件不行，反而放置一邊才是老套吧！」

李檢：「車檢察官作為檢察官，能好好工作嗎？」

車檢：「李檢察官還是重新制定處理案件的基準吧。」

李檢：「我很確定…從現在開始就是戰爭了。」



本劇由《青春時代》的李太坤導演，與李賢、徐紫妍編劇共同執筆，定檔於12月26日首播。

（圖自：官方劇照）

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