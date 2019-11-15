冤不冤？！他剪短頭髮變帥變瘦之後竟然沒了工作邀約！網民：偶然想念你的長髮時期
明星 2019年11月15日 星期五13:00 Rui
娛樂圈對明星們的顏值異常苛刻，不少人努力減肥瘦身、改變造型就是為了能夠接到更多的工作機會，然而他卻因為剪短頭髮、變瘦變帥丟失了很多綜藝邀約。
NOEL成員姜均成就這麼倒楣。 日前他做客了《樂童音樂家秀賢的提高音量》，提到了自己的這件「慘事」。不少人印象中的姜均成是這樣留著一頭秀麗齊下巴短髮，頭髮柔順到連女生都羨慕的樣子。 曾經這個模樣就是姜均成的標誌，讓他在各大綜藝節目中順風順水。 然而一切都在他剪了短髮、變瘦之後發生了變化。
現在的姜均成一看就是韓式歐巴風，留著齊劉海，微微遮住眼睛，身材高挑纖瘦，穿什麼都自帶氣場。
姜均成卻表示：「其實我剪頭髮已經有2年多了，可是在我剪了頭髮之後所有的綜藝節目邀約都沒有了。 不過，也因此我有了自己的閒暇時間。 」
看到姜均成前後改變的網民們紛紛留言表示：「差距太大了，這是同一個人？ 」、「以前是搞笑，現在是帥氣」、「偶爾會懷念姜均成的長髮時期，不過現在太帥了」等。
「圖：《提高音量》、NATE」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞