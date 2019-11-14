DAWN談與泫雅公開戀愛後的心境：「公開戀愛其實有點辛苦...即使我和泫雅吵架，轉身就會忘記」 《意外發現的一天》黑化呂珠多好迷人，李娜恩是何時覺醒有自我意識的？ 時隔2年多...「Legend偶像」水晶男孩終於要回歸啦！預計將會持續的活動來報答粉絲們的愛！ 不肖人士藉BTS防彈少年團名氣詐欺 Big Hit 回應「為假合約、可能採取法律行動」 泫雅&DAWN互相約好：「即使分手也不刪除SNS照片」 BLACKPINK 再獲海外媒體肯定 入選 TIME 100 NEXT 傑出人物名單！ 申盛祿做手術臥床不能動 仍堅持讀劇本練唱！ LIMITLESS 月底回歸！似乎將有新成員？ 晟敏公開〈Orgel〉曲目表 參與收錄曲作曲工作 AOA 敲定回歸日期 迷你六輯概念照帥氣不羈！ VIXX Leo 將以社服要員身份入伍 坦承罹病「很抱歉讓大家擔心」 李昇基主演的《Vagabond》本週再停播，大結局延至11月23日播出 宋智孝新劇《我們，愛過嗎》搭檔孫浩俊與四位男演員大談羅曼史～ 別人買不起或搶不到的GD&NIKE聯名款這麼快就被EXO隊長SUHO穿上了！一個字：帥 《巧克力》主演海報公開，男二不就是喬妹的劇中前夫嗎？感覺變更帥了～ RED VELVET IRENE親自公開絕美畫報背後的秘密：太調皮了XD 鄭俊英&崔鍾訓被檢方要求判處7年&5年，少女時代Yuri親哥共犯被求刑10年：對不起妹妹 《意外發現的一天》主角們的學生證曝光了！好想打印出來貼在自己的證件上XD CL確定離開YG公司！結束13年合作關係

VIXX 主唱 Leo 在預告入伍消息的同時，也就以「社會服務要員」身份服役一事做出說明，透露了多年來對抗疾病的努力！

Jellyfish Entertainment 今天（14 日）透露 Leo 將於 12 月 2 日入伍，由於他自 2013 年起就罹患了恐慌症和憂鬱症，一直以來都在接受治療努力克服，因此在軍中也將以社會服務要員身份服役。

而 Leo 也在 VIXX 的官方 Fan cafe 上公開親筆信向粉絲透露這個消息，對於罹患已久的疾病直言不諱，但也堅強地表示「我從很久以前開始就一直覺得，應該要讓大家看見我健健康康地去當兵的樣子，雖然現在有點晚才要去，但還是沒辦法（讓大家看見健康的模樣），感覺心情很沈重。很多人可能因為知道我生病而擔心，或因某些原因而失望，對你們感到非常抱歉。」

最後 Leo 也表示：「我想再次跟 8 年來支持我、喜愛 VIXX 的每個人說，都是因為有你們，才有現在的我和 VIXX。」他說：「因為我獲得的太多了，比起感激，我更常帶著抱歉的心情，但我會努力變得更健康、好去好回來報答大家的。」



（照片或影片來源：TVDaily、leo_jungtw）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞