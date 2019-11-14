VIXX Leo 將以社服要員身份入伍 坦承罹病「很抱歉讓大家擔心」
KPOP 2019年11月14日 星期四10:51 施乃琪
VIXX 主唱 Leo 在預告入伍消息的同時，也就以「社會服務要員」身份服役一事做出說明，透露了多年來對抗疾病的努力！
Jellyfish Entertainment 今天（14 日）透露 Leo 將於 12 月 2 日入伍，由於他自 2013 年起就罹患了恐慌症和憂鬱症，一直以來都在接受治療努力克服，因此在軍中也將以社會服務要員身份服役。
而 Leo 也在 VIXX 的官方 Fan cafe 上公開親筆信向粉絲透露這個消息，對於罹患已久的疾病直言不諱，但也堅強地表示「我從很久以前開始就一直覺得，應該要讓大家看見我健健康康地去當兵的樣子，雖然現在有點晚才要去，但還是沒辦法（讓大家看見健康的模樣），感覺心情很沈重。很多人可能因為知道我生病而擔心，或因某些原因而失望，對你們感到非常抱歉。」
最後 Leo 也表示：「我想再次跟 8 年來支持我、喜愛 VIXX 的每個人說，都是因為有你們，才有現在的我和 VIXX。」他說：「因為我獲得的太多了，比起感激，我更常帶著抱歉的心情，但我會努力變得更健康、好去好回來報答大家的。」
（照片或影片來源：TVDaily、leo_jungtw）
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