VIXX Leo 将以社服要员身份入伍 坦承罹病「很抱歉让大家担心」
KPOP 2019年11月14日 星期四10:51 施乃琪
VIXX 主唱 Leo 在预告入伍消息的同时，也就以「社会服务要员」身份服役一事做出说明，透露了多年来对抗疾病的努力！
Jellyfish Entertainment 今天（14 日）透露 Leo 将於 12 月 2 日入伍，由於他自 2013 年起就罹患了恐慌症和忧郁症，一直以来都在接受治疗努力克服，因此在军中也将以社会服务要员身份服役。
而 Leo 也在 VIXX 的官方 Fan cafe 上公开亲笔信向粉丝透露这个消息，对於罹患已久的疾病直言不讳，但也坚强地表示「我从很久以前开始就一直觉得，应该要让大家看见我健健康康地去当兵的样子，虽然现在有点晚才要去，但还是没办法（让大家看见健康的模样），感觉心情很沈重。很多人可能因为知道我生病而担心，或因某些原因而失望，对你们感到非常抱歉。」
最后 Leo 也表示：「我想再次跟 8 年来支持我、喜爱 VIXX 的每个人说，都是因为有你们，才有现在的我和 VIXX。」他说：「因为我获得的太多了，比起感激，我更常带著抱歉的心情，但我会努力变得更健康、好去好回来报答大家的。」
（照片或影片来源：TVDaily、leo_jungtw）
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