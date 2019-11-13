VICTON 出道三年首度奪冠 驚喜落淚「勝宇哥，我們得第一名了！」
KPOP 2019年11月13日 星期三11:21 施乃琪
以最新專輯〈nostalgia〉持續獲得好評的 VICTON，昨晚更拿下了出道以來的第一座音樂節目冠軍獎盃，恭喜他們！
昨天（12 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，VICTON 以最新主打歌 “nostalgic night” 擊敗 TXT 和 BDC，成為 11 月第三週的冠軍得主。
獲獎後的 VICTON 又驚又喜，首先向公司高層一一道謝後，成員說：「真的沒想到會得獎⋯⋯」並大喊粉絲 Alice 的名字向他們道謝。由於目前兼任 X1 隊長的韓勝宇並未參加活動，他們也說：「希望勝宇哥也有看到這一刻！我們得第一名了，勝宇哥！」
正好不久前 VICTON 才剛慶祝出道滿三週年，此時得獎對他們和粉絲而言也可說是別具意義。另一方面，VICTON 也將於 2020 年 1 月 4、5 兩日在首爾首度舉行國內專場演唱會《New World》。
（照片或影片來源：SBS MTV、Play M Entertainment）
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