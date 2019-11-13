這個劇組好幸福！《徐福》孔劉、朴寶劍電影殺青聚餐畫面曝光
電影 2019年11月13日 星期三09:42 Erin
最近正宣傳新電影作品《82年生的金智英》的孔劉，迎來突破300萬觀影人次的好成績同時，另一部孔劉與朴寶劍的新作品《徐福》也相當受到矚目。日前SNS上曝光了劇組在殺青宴會上的影片及照片，兩位大明星更熱情與工作人員們合影。
好久不見的朴寶劍穿著白色外套戴著白色棒球帽，分別與工作人員合影，在店內殺青宴聚餐的時候，孔劉與朴寶劍還一同進行抽獎遊戲，兩人一一抽出小紙條宣讀得獎號碼，朴寶劍更是穿著店內的防髒圍裙拿著麥克風主持，只見他開心地舉高抽出的紙條大喊，與前輩一起進行抽獎，孔劉則是站在一旁穿上深藍色針織上衣搭配同色毛帽，看起來兩人與工作人員進行了愉快的聚餐時光。現場的近拍影片也在SNS上曝光。
電影《徐福》是韓國電影上首度以複製人為主題拍攝的作品，由孔劉飾演機密要員而朴寶劍飾演複製人的角色，自兩人傳出合作後就令人期待，而孔劉日前上映的電影《82年生的金智英》中，女主角鄭裕美也傳出將與朴寶劍合作新電影《Wonderland》，同樣令人期待。
照片：Twitter截圖
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