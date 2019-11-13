VICTON 出道三年首度夺冠 惊喜落泪「胜宇哥，我们得第一名了！」
KPOP 2019年11月13日 星期三11:21 施乃琪
以最新专辑〈nostalgia〉持续获得好评的 VICTON，昨晚更拿下了出道以来的第一座音乐节目冠军奖杯，恭喜他们！
昨天（12 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，VICTON 以最新主打歌 “nostalgic night” 击败 TXT 和 BDC，成为 11 月第三周的冠军得主。
获奖后的 VICTON 又惊又喜，首先向公司高层一一道谢后，成员说：「真的没想到会得奖⋯⋯」并大喊粉丝 Alice 的名字向他们道谢。由於目前兼任 X1 队长的韩胜宇并未参加活动，他们也说：「希望胜宇哥也有看到这一刻！我们得第一名了，胜宇哥！」
正好不久前 VICTON 才刚庆祝出道满三周年，此时得奖对他们和粉丝而言也可说是别具意义。另一方面，VICTON 也将於 2020 年 1 月 4、5 两日在首尔首度举行国内专场演唱会《New World》。
（照片或影片来源：SBS MTV、Play M Entertainment）
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