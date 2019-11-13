是真愛！康男為和李相花結婚加入韓國籍，婚後拜見岳父母透露擔憂
綜藝 2019年11月13日 星期三08:15 Sani
康男和岳父岳母聊天的模樣真的十分誠懇~
最近一期的SBS《同床異夢》裡，康男和李相花新婚旅行之後第一次回到岳父岳母家，李相花的媽媽準備了燉排骨、雜菜、餃子等等好多美食等待他們到來，兩位新人也穿著韓服出現，真的好溫馨哦~
吃飯時李相花的父親聊起第一次見到康男時的情景，還有當初新聞第一次報導兩人談戀愛時，親戚們表露出的擔心：「為什麼要和日本人結婚？ 」
相花父親說：「一開始康男說要歸化韓國籍，我還以為只是說說而已。 後來他四處遞交歸化申請檔的時候，我才覺得真的要成為我的女婿了，很受感動。 」
演播室裡，康男分享了他當時的想法：「老人家並沒有反對過他們在一起，但還是有點顧慮。 其實我早就有加入韓國籍的想法，一方面母親也是韓國人，而相花又是國家隊運動員，交往之後就想儘快歸化吧。 現在申請資料都已經通過，只剩下考試了。 」
為了真愛放棄原有的國籍、決心徹底融入新的環境，這樣的康男真的很帥氣啊！
（圖源：《同床異夢》）
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