今晚會播嗎？《意外發現的一天》原作漫畫中白經這段獨白太虐心了：請提前準備好手帕ㅠㅠ

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聽說大家都沉浸在《意外發現的一天》中不可自拔？

除了逆天改命的清奇劇情之外，女主角端午（金惠允 飾）和男主角哈魯（金路雲 飾）和白經（李宰旭 飾）的三角戀也是觀眾們關注的焦點。

截止到目前的劇情，雖然哈魯和白經尚未爭出誰才是C位男主，但從官方宣傳照來看，白經貌似是男二了。 按照以往女主愛男一，觀眾愛男二的套路，廣大觀眾確實對時而傲嬌，時而暴走的白女婿愛的不得了，甚至為他感到心疼，追妻之路實在太慘了。



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在最新的下集預告中，面對有可能會死在手術台上的端午，白經再次展現了溫柔的一面，還告訴她：「我只知道一件事，那就是若是你死了，我會受到無法挽回的傷害，接受手術吧。」聽了真的讓人好心痛啊。



《意外發現的一天》改編自網漫《意外發現的七月》，雖然電視劇對劇情做了改動，但大致走向並沒有偏離原作漫畫。最近就有網民分享了原作漫畫中白經對端午說的這段話，看完真的是戳心戳淚啊。



漫畫裡，白經對端午說：「你就像是證據，是我令人厭惡的人生的證人。最終讓我意識到人際關係只不過是互相利用而已。見錢眼開的父親和富有的未婚妻，而這位未婚妻還得了病，利用這樣的未婚妻而獲得投資的我，這是種絕望吧。」



「你和我的關係只有痛苦，利用生病的你來維持這虛假的關係，對我來說是痛苦，所以我很討厭你。但是人們都說得很輕鬆，讓我真心待你，那難道不是言語上的傷害嗎？反正你都會離開，最終又會留下我獨自一人。不管是謊言還是真心，你和我的關係都只有痛苦，所以我躲開了，如果可以我還想逃跑。」



「但我現在只知道一件事，就是如果你死掉的話，我會受到再也無法挽回的傷害。我討厭沒有你的明天，說我沒心沒肺也好，反正我本來就是那種人，今後也還會那樣。所以這次你就饒了我吧，接受手術吧，端午。」

漫畫中的這段完整獨白在小編看來簡直就是最高級別的虐心指數，不知道下一集劇情中會不會發現，真的要提前準備好紙巾和手帕啊~

「圖：《意外發現的一天》」

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