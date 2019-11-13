当自己的生日遇到队友的忌日...Ladies' Code昭政：那天之后的9月3日不再是我的生日了

女团Ladies' Code的成员昭政已经有5年无法快乐地过生日了。
昭政日前做客了某档综艺节目，提到了5年前因为车祸去世的队友梨世和恩妃。 昭政的生日是9月3日，而这一天也是恩妃的忌日。
2014年9月3日，还是新人女团的Ladies' Code遭遇严重车祸，恩妃当天就因为伤势过重而去世。 另外重伤的队友梨世因为血压突降不得不中断手术，移至ICU，但梨世一直昏迷不醒，於9月7日去世。
昭政表示：「那天之后的9月3日我就觉得不再是我的生日了，那天队友们还在车里替我过生日，之后大家就睡著了，那段记忆就是最后。」因为是睡著时遭遇的车祸，当时昭政的脸上也受伤严重。
住院的昭政看到拿著手机的Ashley突然爆哭，突然意识到有队友已经离开了。昭政继续说道：「上午去看了姐姐们，我的生日还有什么好过的。 」
听到昭政的这番话后，Ashley和主美十分心疼，表示：「希望昭政的生日从现在开始能够幸福起来，以后我们一起陪你过生日。」然而昭政却拒绝了队友的好意，解释道：「其实老实说我也不想过，到现在为止我都还无法接受那个事实。」
「图：《EYE CONTACT》」
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