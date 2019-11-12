有看過這樣的馬東石嗎？電影《啟動》中「短髮配粉紅上衣」滿滿少女感
電影 2019年11月12日 星期二10:33 MiJimin
這部電影真的讓人太想看了，大家喜歡馬東石大叔的新造型嗎？
演員馬東石透過即將在在12月上映的新電影《啟動》中，又再次創造了一個新的人生角色，嶄新的新形象讓大眾相當衝擊。
《啟動》是由同名人氣漫畫改編，講述離家出走的青少年們，去適應這個生疏世界的勵志型喜劇。
劇中離家出走的叛逆兒－澤日（朴正民 飾）與盲目踏入社會並滿腔熱血的尚弼（丁海寅 飾）兩人，在遇見長風飯館的短髮廚師長－巨石哥（馬東石 飾）後，真正體會世間樂趣的故事，而廉晶雅是飾演排球選手出身，擁有嗆辣性格養育兒子澤日長大的媽媽一角。
官方則率先公開了馬東石的人物劇照，身為長風飯館的廚師長－巨石哥一角，擁有卓越的手藝，在美食的背後，卻也有著無人知曉的過去，而馬東石頂著少女系的可愛短髮，配上彩色髮帶與粉紅上衣，營造出少女感十足的人物形象，視覺上營造出相當大的衝擊性，成為電影中的一大看點人物。
導演更表示一看到馬東石，心中就自然誕生了這樣的一個獨特角色，這也會是他從未嘗試過的人設與形象，觀眾們可以好好期待一下。
電影《啟動》由《光輝歲月》的崔正烈導演執導，與曾拍攝電影《老手》、《EXIT（極限逃生）》的製作團隊加入其中，將於12月份上映。
（圖自：官方劇照）
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