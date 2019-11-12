有看过这样的马东石吗？电影《启动》中「短发配粉红上衣」满满少女感
电影 2019年11月12日 星期二10:33 MiJimin
这部电影真的让人太想看了，大家喜欢马东石大叔的新造型吗？
演员马东石透过即将在在12月上映的新电影《启动》中，又再次创造了一个新的人生角色，崭新的新形象让大众相当冲击。
《启动》是由同名人气漫画改编，讲述离家出走的青少年们，去适应这个生疏世界的励志型喜剧。
剧中离家出走的叛逆儿－泽日（朴正民 饰）与盲目踏入社会并满腔热血的尚弼（丁海寅 饰）两人，在遇见长风饭馆的短发厨师长－巨石哥（马东石 饰）后，真正体会世间乐趣的故事，而廉晶雅是饰演排球选手出身，拥有呛辣性格养育儿子泽日长大的妈妈一角。
官方则率先公开了马东石的人物剧照，身为长风饭馆的厨师长－巨石哥一角，拥有卓越的手艺，在美食的背后，却也有著无人知晓的过去，而马东石顶著少女系的可爱短发，配上彩色发带与粉红上衣，营造出少女感十足的人物形象，视觉上营造出相当大的冲击性，成为电影中的一大看点人物。
导演更表示一看到马东石，心中就自然诞生了这样的一个独特角色，这也会是他从未尝试过的人设与形象，观众们可以好好期待一下。
电影《启动》由《光辉岁月》的崔正烈导演执导，与曾拍摄电影《老手》、《EXIT（极限逃生）》的制作团队加入其中，将於12月份上映。
（图自：官方剧照）
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