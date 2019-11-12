全炫茂爆出新戀情！戀上小15歲女主播
明星 2019年11月12日 星期二09:57 Rui
全炫茂爆出了新的戀情。
作為熱播綜藝《我獨自生活》中的官方1號情侶，全炫茂和韓惠珍傳出戀情時不僅受到了同組藝人嘉賓的應援，也被廣大觀眾們看好，然而兩人還是沒能走到最後，交往一年多後於今年3月以分手收場，韓惠珍甚至公開表示今後不想再找圈內人士， 一度引爆各種猜測。
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就在今日（11月12日），有韓媒報道全炫茂有了新戀情，女友是KBS電視台的主播李慧星，兩人是職場前後輩，因為這個關係而走進。 今年5月他們還一同出演了《Happy Together4》，最近也一起在《社長的耳朵是驢耳朵》中亮相，當時全炫茂是嘉賓，而李慧星是主持人。
2006年全炫茂作為第32期公開錄用主播入職KBS，2012年宣佈離開，成為放送藝人。 而李慧星則通過2016年第43期公開錄用進入KBS成為一名主播，之前還主持過一段時間的《演藝家中介》。
「圖：TD、IG」
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