《意外發現的一天》，意外發現的兩位帥哥！李宰旭&金路雲私服PK

《意外發現的一天》，意外發現了李宰旭和金路雲。
相信大家在追這部在韓國收視率一路高漲的神劇《意外發現的一天》吧，故事圍繞以為自己是女主角的白富美殷端午偶然發現自己竟然是漫畫人物，還是背景般的存在之後決定逆天改命的故事。 一女搭檔兩大男主角，一個是每次端午身處險境時都會出現的「一天」，另一個則是端午的未婚夫白經。 扮演者分別是金路雲和李宰旭，兩大帥哥搭戲也是很有看頭。 今天小編不談兩人在劇中的表現，只說說各自的私服，那也是相當的帥氣有型，儼然行走的海報。
路雲，1996年8月7日出生，是愛豆團SF9的成員。 他的身材比例太優越了，身高192CM！ 完全slay全場！ 作為SF9的顏值擔當，雖然路雲的帥氣不屬於驚豔型，但卻是越看越有味道，完全的愛豆臉，鎂光燈都會自己聚焦在他身上的那種。
李宰旭，不少人知道他是在人氣劇《請輸入搜索詞WWW》中扮演癡情純真男薛志煥。 連續兩部劇都出演戲份極重的男二號，誰能想到他才出道4個月！！ 李宰旭雖然沒有金路雲高，但也足有187cm，寬肩窄腰，典型的衣架子，再加上那雙無處安放的大長腿，無論是西裝還是休閒Look都穿得自帶氣場。
「圖：《意外發現的一天》、李宰旭&路雲IG」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究