《意外发现的一天》，意外发现的两位帅哥！李宰旭&金路云私服PK

《意外发现的一天》，意外发现了李宰旭和金路云。
相信大家在追这部在韩国收视率一路高涨的神剧《意外发现的一天》吧，故事围绕以为自己是女主角的白富美殷端午偶然发现自己竟然是漫画人物，还是背景般的存在之后决定逆天改命的故事。 一女搭档两大男主角，一个是每次端午身处险境时都会出现的「一天」，另一个则是端午的未婚夫白经。 扮演者分别是金路云和李宰旭，两大帅哥搭戏也是很有看头。 今天小编不谈两人在剧中的表现，只说说各自的私服，那也是相当的帅气有型，俨然行走的海报。
路云，1996年8月7日出生，是爱豆团SF9的成员。 他的身材比例太优越了，身高192CM！ 完全slay全场！ 作为SF9的颜值担当，虽然路云的帅气不属於惊艳型，但却是越看越有味道，完全的爱豆脸，镁光灯都会自己聚焦在他身上的那种。
李宰旭，不少人知道他是在人气剧《请输入搜索词WWW》中扮演痴情纯真男薛志焕。 连续两部剧都出演戏份极重的男二号，谁能想到他才出道4个月！！ 李宰旭虽然没有金路云高，但也足有187cm，宽肩窄腰，典型的衣架子，再加上那双无处安放的大长腿，无论是西装还是休闲Look都穿得自带气场。
「图：《意外发现的一天》、李宰旭&路云IG」
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