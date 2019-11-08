安俊英PD承認早有內部排名！ 《Produce》第三&四季投票數據與最終排名不一致
綜藝 2019年11月8日 星期五13:23 Sani
據韓國媒體報導，安俊英PD等人已經承認製作組早有內部定好的練習生排名，而簡訊投票資料與節目中公開的排名並不相符！
警方確認了負責統計第三季《Produce 48》、第四季《Produce X 101》節目簡訊投票的公司的數據資料原件，發現與節目中公開的排名並不一致。
在《Produce X 101》裡，經過3次觀眾投票產生的20名練習生要通過比賽選出11人進入出道組，據調查，在比賽開始之前製作組就已經定好了前20名的排名順序。
警方目前正在調查《Produce》系列製作組與演藝企劃社人士之間是否存在接待賄賂，並將調查範圍擴大到Mnet的另一檔比賽節目《偶像學校》。
（圖源：KSD，Mnet）
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傻的都知道櫻花第一，曹柔理莫名奇妙第三，消費完李佳恩就踢出局，黑材料講都講不完
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想到李佳恩還是很生氣😡不可能名次ㄧ下掉到12名外
2小時前
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難怪看來看去就那幾個人的鏡頭畫面！說真的有很多畫面的人都很可疑！不要說什麼是自己努力來的，再努力不剪進去就是零！
1小時前