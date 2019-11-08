安俊英PD承认早有内部排名！ 《Produce》第三&四季投票数据与最终排名不一致
综艺 2019年11月8日 星期五13:23 Sani
据韩国媒体报导，安俊英PD等人已经承认制作组早有内部定好的练习生排名，而简讯投票资料与节目中公开的排名并不相符！
警方确认了负责统计第三季《Produce 48》、第四季《Produce X 101》节目简讯投票的公司的数据资料原件，发现与节目中公开的排名并不一致。
在《Produce X 101》里，经过3次观众投票产生的20名练习生要通过比赛选出11人进入出道组，据调查，在比赛开始之前制作组就已经定好了前20名的排名顺序。
警方目前正在调查《Produce》系列制作组与演艺企划社人士之间是否存在接待贿赂，并将调查范围扩大到Mnet的另一档比赛节目《偶像学校》。
（图源：KSD，Mnet）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
-
傻的都知道櫻花第一，曹柔理莫名奇妙第三，消費完李佳恩就踢出局，黑材料講都講不完
2小时前
-
想到李佳恩還是很生氣😡不可能名次ㄧ下掉到12名外
2小时前
-
-
難怪看來看去就那幾個人的鏡頭畫面！說真的有很多畫面的人都很可疑！不要說什麼是自己努力來的，再努力不剪進去就是零！
1小时前