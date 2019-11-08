安俊英PD承认早有内部排名！ 《Produce》第三&四季投票数据与最终排名不一致

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据韩国媒体报导，安俊英PD等人已经承认制作组早有内部定好的练习生排名，而简讯投票资料与节目中公开的排名并不相符！

警方确认了负责统计第三季《Produce 48》、第四季《Produce X 101》节目简讯投票的公司的数据资料原件，发现与节目中公开的排名并不一致。

在《Produce X 101》里，经过3次观众投票产生的20名练习生要通过比赛选出11人进入出道组，据调查，在比赛开始之前制作组就已经定好了前20名的排名顺序。

警方目前正在调查《Produce》系列制作组与演艺企划社人士之间是否存在接待贿赂，并将调查范围扩大到Mnet的另一档比赛节目《偶像学校》。

（图源：KSD，Mnet）

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