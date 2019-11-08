MAMAMOO 回歸倒數六天 新專輯收錄《Queendom》冠軍曲〈Destiny〉！
KPOP 2019年11月8日 星期五08:35 施乃琪
MAMAMOO 睽違近四年的正規專輯〈reality in BLACK〉令歌迷期待不已，終於曝光的完整曲目表也讓人更等不及啦！
連日來以平行宇宙概念公開 MAMAMOO 的豐富造型後，RBW 今天（8 日）一舉公開了新專輯〈reality in BLACK〉的團體照和曲目表，瞬間點燃歌迷的期待。
率先為整張專輯揭開序幕的歌曲，正是讓 MAMAMOO 在《Queendom》中勇奪冠軍的 “Destiny”，主打歌則叫 “HIP”。除此之外，新專輯還收錄了 “Uniserve”、「十夜」、”4x4ever”、”Better”、”Hello Mama”、「無聊」、”rEALITY”、「跳舞」和 “I’m Your Fan” 共 9 首歌。
〈reality in BLACK〉作為 MAMAMOO 久違的正規專輯，當中自然也有許多成員參與創作的成果，例如華莎為主打歌參與作詞作曲，頌樂為最後一首歌獨立作詞作曲，而玟星更參與了 5 首歌的歌詞創作。
MAMAMOO 空前華麗的概念應該早已讓很多 Moomoo 等不及了吧？14 日一定要準時鎖定〈reality in BLACK〉！
（照片或影片來源：RBW）
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