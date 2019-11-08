《My Little Television V2》決定將IZ*ONE的錄製部分通篇剪輯！
綜藝 2019年11月8日 星期五08:30 ZJM
IZ*ONE的回歸宣傳受阻！
受到近日選票造假風波的影響，Mnet方面不僅取消了IZ*ONE的回歸showcase，也將回歸綜藝的播出和專輯的發行延期。
MBC以直播為主題的綜藝《My Little Television V2》表示：「IZ*ONE確實在2日參與了直播錄製，但和當時情況不同，判斷需要剪輯。 只會播出除了IZ*ONE以外的3組的份量。 節目全部時長會縮短調整，在11日正常播出。 」 言下之意就是會將出演的IZ*ONE安兪真和矢吹奈子的錄製部分進行全部剪輯。 甚至IZ*ONE安兪真是該綜藝的半固定助理MC。
除了《MLT》之外，IZ*ONE還錄製了《驚人的星期六》、《IDOL ROOM》、《Busted！ 明星來解謎2（犯人就是你2）》等節目。 在截稿前，《驚六》和《明星來解謎》方面表示正在討論中。
圖：MBC、Off the Record
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