《My Little Television V2》決定將IZ*ONE的錄製部分通篇剪輯！

《My Little Television V2》決定將IZ*ONE的錄製部分通篇剪輯！

綜藝   2019年11月8日   星期五08:30   ZJM   4

IZ*ONE的回歸宣傳受阻！

受到近日選票造假風波的影響，Mnet方面不僅取消了IZ*ONE的回歸showcase，也將回歸綜藝的播出和專輯的發行延期。

MBC以直播為主題的綜藝《My Little Television V2》表示：「IZ*ONE確實在2日參與了直播錄製，但和當時情況不同，判斷需要剪輯。 只會播出除了IZ*ONE以外的3組的份量。 節目全部時長會縮短調整，在11日正常播出。 」 言下之意就是會將出演的IZ*ONE安兪真和矢吹奈子的錄製部分進行全部剪輯。 甚至IZ*ONE安兪真是該綜藝的半固定助理MC。

除了《MLT》之外，IZ*ONE還錄製了《驚人的星期六》、《IDOL ROOM》、《Busted！ 明星來解謎2（犯人就是你2）》等節目。 在截稿前，《驚六》和《明星來解謎》方面表示正在討論中。

圖：MBC、Off the Record

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留言/評論
  • Cyrus Fung
    Owen Wong Iris Yip
    1小時前
  • Ka Wing Ho
    Alex Hui 唉
    51分前
  • 伍小美
    最近我喜歡的團都沒好事😭😭😭
    47分前
  • Billy Chan
    想說在twitch看一下重播，結果影片全下架了😢😡 #WIZONELOVEIZONE
    1小時前
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