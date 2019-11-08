MAMAMOO 回归倒数六天 新专辑收录《Queendom》冠军曲〈Destiny〉！
KPOP 2019年11月8日 星期五08:35 施乃琪
MAMAMOO 睽违近四年的正规专辑〈reality in BLACK〉令歌迷期待不已，终於曝光的完整曲目表也让人更等不及啦！
连日来以平行宇宙概念公开 MAMAMOO 的丰富造型后，RBW 今天（8 日）一举公开了新专辑〈reality in BLACK〉的团体照和曲目表，瞬间点燃歌迷的期待。
率先为整张专辑揭开序幕的歌曲，正是让 MAMAMOO 在《Queendom》中勇夺冠军的 “Destiny”，主打歌则叫 “HIP”。除此之外，新专辑还收录了 “Uniserve”、「十夜」、”4x4ever”、”Better”、”Hello Mama”、「无聊」、”rEALITY”、「跳舞」和 “I’m Your Fan” 共 9 首歌。
〈reality in BLACK〉作为 MAMAMOO 久违的正规专辑，当中自然也有许多成员参与创作的成果，例如华莎为主打歌参与作词作曲，颂乐为最后一首歌独立作词作曲，而玟星更参与了 5 首歌的歌词创作。
MAMAMOO 空前华丽的概念应该早已让很多 Moomoo 等不及了吧？14 日一定要准时锁定〈reality in BLACK〉！
（照片或影片来源：RBW）
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