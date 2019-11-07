泫雅超快速...5分鐘日常妝容教學！讓網友表示：「我從準備臉開始就出錯了，首先要有這樣好看的臉！」

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泫雅近日會在自己的Youtube頻道中，公開「HyunA-ing」影片，內容包含了她的日常、工作、新曲的準備過程等等。

日前也有粉絲希望她分享妝容，在最新的影片她也進行教學啦！因為泫雅是YSL全球模特兒，所以也使用了很多他們的產品。



首先會塗放曬，之後用YSL10號的氣墊粉餅。她說道：「因為非常服貼，所以很舒服！」但...泫雅氣墊真的拍得很用力，她也說：「我的化妝老師總說我拍得太大力了，但我很喜歡這個聲音，喜歡這樣簡單的打底。」



修容則是在臉畫一圈之後，慢慢去刷掉多的粉；而之後是塗口紅（YSL ROUGE PUR COUTURE THE SLIM 1號）



接著用腮紅（YSL SPRING FACE PALETTE COLLECTOR），泫雅：「塗得越靠眼睛就越顯得可愛，所以我塗得靠近眼下。」之後用裡面的打亮，刷一下額頭、人中和下巴



最後畫一下眉毛，再刷一下陰影，就....完成了！泫雅表示：「這就是我平常外出時的妝容，很簡單..5分鐘就能完成。」而不少網友看完也表示：「皮膚真的太好了」、「素顏就很美」、「我從準備臉開始就出錯了」、「首先要有這樣好看的臉」等等。



另外，泫雅的新曲《FLOWER SHOWER》也在昨日發行，風格也多了點清新感，和以往有很大的不同呢！不知道大家有沒有聽新歌了呢？



（圖：HyunA）

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