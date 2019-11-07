「您哪位？XD」BTS防彈少年團Jin穿Joker衣服直播，把自己臉都擋住

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Jin這是入Joker的坑有多深啦XD

前天公開的《Run BTS! 2019》第89期裡似乎混進了「奇怪」的人，從一開場就不肯露臉，穿著Joker的衣服、用印著Joker臉的帽子把臉蓋了個嚴嚴實實，靜靜地坐在那裡一言不發：



這次的節目內容是大家一起做遊戲，輸的那一組要接受懲罰，J-Hope忍不住說：「Jin哥不是已經在受罰了嗎？ 」SUGA請大家多多關注Jin：「完全沒有人留意他，他覺得很失落。 」



獲得關注的Jin立即從椅子上站起來，終於看清了這件衣服，完全是按照漫畫版的Joker進行設計，紫色西裝、綠色領結，加上Joker臉的帽子，一整個超有視覺震撼力：



據說這件衣服是Jin為了錄節目特地買來的，不知是不是看過電影《Joker》之後入坑太深，這天Jin在整個節目過程中都穿著這件衣服，玩得超開心，不知道是不是因為Jin的臉太帥， 很多粉絲表示好像連衣服都變好看了XD





防彈少年團剛剛結束世界巡演，接下來將在本月23日和24日在日本舉辦粉絲見面會，加油啊！



（圖源：BTS V LIVE）

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