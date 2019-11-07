泫雅超快速...5分钟日常妆容教学！让网友表示：「我从准备脸开始就出错了，首先要有这样好看的脸！」

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泫雅近日会在自己的Youtube频道中，公开「HyunA-ing」影片，内容包含了她的日常、工作、新曲的准备过程等等。

日前也有粉丝希望她分享妆容，在最新的影片她也进行教学啦！因为泫雅是YSL全球模特儿，所以也使用了很多他们的产品。



首先会涂放晒，之后用YSL10号的气垫粉饼。她说道：「因为非常服贴，所以很舒服！」但...泫雅气垫真的拍得很用力，她也说：「我的化妆老师总说我拍得太大力了，但我很喜欢这个声音，喜欢这样简单的打底。」



修容则是在脸画一圈之后，慢慢去刷掉多的粉；而之后是涂口红（YSL ROUGE PUR COUTURE THE SLIM 1号）



接著用腮红（YSL SPRING FACE PALETTE COLLECTOR），泫雅：「涂得越靠眼睛就越显得可爱，所以我涂得靠近眼下。」之后用里面的打亮，刷一下额头、人中和下巴



最后画一下眉毛，再刷一下阴影，就....完成了！泫雅表示：「这就是我平常外出时的妆容，很简单..5分钟就能完成。」而不少网友看完也表示：「皮肤真的太好了」、「素颜就很美」、「我从准备脸开始就出错了」、「首先要有这样好看的脸」等等。



另外，泫雅的新曲《FLOWER SHOWER》也在昨日发行，风格也多了点清新感，和以往有很大的不同呢！不知道大家有没有听新歌了呢？



（图：HyunA）

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