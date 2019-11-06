《Produce X 101》安俊英PD被捕！ 銷毀證據&背任收財，X1或受影響
明星 2019年11月6日 星期三13:14 Sani
昨日，《Produce X 101》製作組安俊英PD等5人接受法院審理，最終法院決定對安俊英和責任CP（總負責人）採取拘捕措施。
首爾中央地方法院對於安俊英和責任CP表示：「大部分犯罪嫌疑可被證實，案情嚴重，考慮到嫌疑人在本案中的作用以及調查過程，認為有足夠的拘捕理由和必要性」。
對於另一名工作人員及兩名演藝企劃社人士則表示：「基本承認罪行，但現階段還難以認為必須拘捕。 」
此外，昨晚的SBS節目《8 News》還報導稱，安俊英PD在江南某遊興業所獲得了某演藝企劃社人士的招待，警方上月初收押調查該遊興業所時獲取了這一資訊。 同時，警方還對安俊英PD適用了「背任收財」嫌疑，即違背原本職責、受他人之托做事，並收取錢財。
同時，X1也面臨危機。 警方透露稱有證據顯示，出道組的成員裡有2~3人的排名被掉包，令網民強烈要求公佈原本的排名。
（圖源：KSD）
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留言/評論
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被娛樂公司 推出來替死的PD…… 話說一個PD而已，我不相信一切都是他決策的🤔
1小時前
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