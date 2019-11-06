《Produce X 101》安俊英PD被捕！ 销毁证据&背任收财，X1或受影响
明星 2019年11月6日 星期三13:14 Sani
昨日，《Produce X 101》制作组安俊英PD等5人接受法院审理，最终法院决定对安俊英和责任CP（总负责人）采取拘捕措施。
首尔中央地方法院对於安俊英和责任CP表示：「大部分犯罪嫌疑可被证实，案情严重，考虑到嫌疑人在本案中的作用以及调查过程，认为有足够的拘捕理由和必要性」。
对於另一名工作人员及两名演艺企划社人士则表示：「基本承认罪行，但现阶段还难以认为必须拘捕。 」
此外，昨晚的SBS节目《8 News》还报导称，安俊英PD在江南某游兴业所获得了某演艺企划社人士的招待，警方上月初收押调查该游兴业所时获取了这一资讯。 同时，警方还对安俊英PD适用了「背任收财」嫌疑，即违背原本职责、受他人之托做事，并收取钱财。
同时，X1也面临危机。 警方透露称有证据显示，出道组的成员里有2~3人的排名被掉包，令网民强烈要求公布原本的排名。
（图源：KSD）
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留言/评论
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被娛樂公司 推出來替死的PD…… 話說一個PD而已，我不相信一切都是他決策的🤔
1小时前
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