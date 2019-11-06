SF9澳門演唱會火速售罄！拍片答謝粉絲：加推門票把握機會～

還未買到門票的FANTASY們快去啦～
SF9將於11月24日首次來到「澳門百老匯」百老匯舞台舉行的《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU》演唱會，同粉絲們見面。門票於公開發售後，已經火速售罄。SF9知道這個好消息，為了答謝FANTASY們 (SF9粉絲)支持，決定加推少量$880門票以滿足觀眾們需要，現正熱烈發售。另外，更會增加福利以回饋粉絲們支持，詳情可留意11月12日官方公佈。而SF9也急不及待拍攝影片跟粉絲們，先打招呼。
影片中，SF9除跟大家打招呼同提到即將在澳門舉行單獨演唱會外，更特別感謝FANTASY們支持，又提到一想起可以跟粉絲們見面，就非常之激動，並已經努力準備，希望為觀眾們帶來最好的演出。接著SF9又看著鏡頭對粉絲們說：「大家會多多來看吧？我們會在場館裡等著大家的哦。讓我們大家一起盡情玩吧。」非常真心，盡顯SF9寵粉的一面。
2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU澳門站
演出日期：2019年11月24日 (日) 19:00
演出地點：「澳門百老匯™」,百老匯舞台 / Broadway Macau™, Broadway Theatre
主辦單位：萬星國際娛樂文化有限公司
門票價格：HKD/MOP $1,280、$880
粉絲福利:
- Hi-touch：全員
- 團體照(每組20人)：購買價值VIP HKD/MOP $1,280門票者中抽選300人
購買價值HKD/MOP $8,80門票者中抽選100人
- 簽名海報：購買價值VIP HKD/MOP $1,280門票者中抽選100人
購買價值HKD/MOP $8,80門票者中抽選20人
- 簽名拍立得照片：購買價值VIP HKD/MOP $1,280門票者中抽選90人
購買價值HKD/MOP $8,80門票者中抽選10人
門票現正熱烈發售
售票網站：「澳門百老匯」- https://www.broadwaymacau.com.mo/
「大麥網」- https://www.damai.cn
「KLOOK」- https://www.klook.com/zh-HK/activity/28597
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