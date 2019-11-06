SF9澳门演唱会火速售罄！拍片答谢粉丝：加推门票把握机会～

还未买到门票的FANTASY们快去啦～
SF9将於11月24日首次来到「澳门百老汇」百老汇舞台举行的《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU》演唱会，同粉丝们见面。门票於公开发售后，已经火速售罄。SF9知道这个好消息，为了答谢FANTASY们 (SF9粉丝)支持，决定加推少量$880门票以满足观众们需要，现正热烈发售。另外，更会增加福利以回馈粉丝们支持，详情可留意11月12日官方公布。而SF9也急不及待拍摄影片跟粉丝们，先打招呼。
影片中，SF9除跟大家打招呼同提到即将在澳门举行单独演唱会外，更特别感谢FANTASY们支持，又提到一想起可以跟粉丝们见面，就非常之激动，并已经努力准备，希望为观众们带来最好的演出。接著SF9又看著镜头对粉丝们说：「大家会多多来看吧？我们会在场馆里等著大家的哦。让我们大家一起尽情玩吧。」非常真心，尽显SF9宠粉的一面。
2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU澳门站
演出日期：2019年11月24日 (日) 19:00
演出地点：「澳门百老汇™」,百老汇舞台 / Broadway Macau™, Broadway Theatre
主办单位：万星国际娱乐文化有限公司
门票价格：HKD/MOP $1,280、$880
粉丝福利:
- Hi-touch：全员
- 团体照(每组20人)：购买价值VIP HKD/MOP $1,280门票者中抽选300人
购买价值HKD/MOP $8,80门票者中抽选100人
- 签名海报：购买价值VIP HKD/MOP $1,280门票者中抽选100人
购买价值HKD/MOP $8,80门票者中抽选20人
- 签名拍立得照片：购买价值VIP HKD/MOP $1,280门票者中抽选90人
购买价值HKD/MOP $8,80门票者中抽选10人
门票现正热烈发售
售票网站：「澳门百老汇」- https://www.broadwaymacau.com.mo/
「大麦网」- https://www.damai.cn
「KLOOK」- https://www.klook.com/zh-HK/activity/28597
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