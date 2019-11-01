【有片】《愛的迫降》預告：初次見面就「抱抱」？當「狀況外」的孫藝珍遇上「一本正經」的玄彬…感覺有點搞笑哦～
韓劇 2019年11月1日 星期五11:20 JiaJia
由玄彬、孫藝珍主演的《愛的迫降》預計接檔《請融化我吧》，官方於昨晚（31日）公開第2版預告影片。 #一見面就抱抱 #看到這麼帥的軍人 #當然會忍不住說 #真是來對了
《愛的迫降》為熱門劇集《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》朴智恩作家新作，與《火星生活》、《羅曼史是別冊附錄》李政孝導演攜手。描述某天因遭受颶風及滑翔傘事故、在北韓不得不進行緊急迫降的財閥女繼承人尹世莉（孫藝珍 飾），及因為愛她而將她好好隱匿並守護著的特級軍官李正赫（玄彬 飾），兩個不同世界的人的愛情故事。預計接檔池昌旭、元真兒主演的tvN週末劇《請融化我》於下月（12月）首播。官方於近期公開首版預告影片和首波劇照。
而在第2版預告影片裡，可以看到孫藝珍因滑翔傘事故，而被卡在樹上。孫藝珍急忙求救，穿著軍服的玄彬看到她了！但是，為什麼拿著槍呢？就在玄彬一步步靠近時…孫藝珍就這樣掉進他的懷裡！孫藝珍一個機警：「大韓民國，真是來對了。」還在狀況外的她，對玄彬說：「你是投誠勇士吧？」玄彬冷冷地表示：「妳好像搞錯了，妳現在待的地方是北韓。」孫藝珍驚呼：「北韓？North Korea？怎麼會來到這裡？」反應莫名搞笑。
（影片、圖片來源：tvN《愛的迫降》）
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