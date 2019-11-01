【有片】《爱的迫降》预告：初次见面就「抱抱」？当「状况外」的孙艺珍遇上「一本正经」的玄彬…感觉有点搞笑哦～
韩剧 2019年11月1日 星期五11:20 JiaJia
由玄彬、孙艺珍主演的《爱的迫降》预计接档《请融化我吧》，官方於昨晚（31日）公开第2版预告影片。 #一见面就抱抱 #看到这么帅的军人 #当然会忍不住说 #真是来对了
《爱的迫降》为热门剧集《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》朴智恩作家新作，与《火星生活》、《罗曼史是别册附录》李政孝导演携手。描述某天因遭受飓风及滑翔伞事故、在北韩不得不进行紧急迫降的财阀女继承人尹世莉（孙艺珍 饰），及因为爱她而将她好好隐匿并守护著的特级军官李正赫（玄彬 饰），两个不同世界的人的爱情故事。预计接档池昌旭、元真儿主演的tvN周末剧《请融化我》於下月（12月）首播。官方於近期公开首版预告影片和首波剧照。
而在第2版预告影片里，可以看到孙艺珍因滑翔伞事故，而被卡在树上。孙艺珍急忙求救，穿著军服的玄彬看到她了！但是，为什么拿著枪呢？就在玄彬一步步靠近时…孙艺珍就这样掉进他的怀里！孙艺珍一个机警：「大韩民国，真是来对了。」还在状况外的她，对玄彬说：「你是投诚勇士吧？」玄彬冷冷地表示：「你好像搞错了，你现在待的地方是北韩。」孙艺珍惊呼：「北韩？North Korea？怎么会来到这里？」反应莫名搞笑。
（影片、图片来源：tvN《爱的迫降》）
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