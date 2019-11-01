《Queendom》總冠軍昨晚出爐：果然是大家最看好的她們啊！
綜藝 2019年11月1日 星期五11:13 Sani
所有參加《Queendom》的女團都辛苦了！大家每個人都非常優秀！
昨晚播出的決賽中，AOA表演了《Sorry》，Lovelyz帶來《Moonlight》，朴春演唱了《Wanna Go Back》，OH MY GIRL帶來《Guerilla》，(G)I-DLE表演《LION 》，MAMAMOO演唱了新歌《Destiny》。
MAMAMOO和OH MY GIRL一起角逐第一的名額，分數由3次事前比賽得分、事前應援得分和直播投票得分相加而得，最終宣佈MAMAMOO獲勝！ 玟星開心得整個跳起來XD
Solar說：「《Queendom》的所有人都辛苦了，感謝比我們更努力應援的Moo Moo。 」玟星說：「很多人付出了辛苦，雖然我們拿到了這個有價值的第一，但我們認為這裡的所有人都是第一，希望大家繼續希望我們6個團，我們也會用優秀的音樂和舞台回報大家。 」輝人說：「一開始真的沒有期待，感謝大家的支援與喜愛，讓我們有了做出更帥氣音樂的力量。 」華莎說：「真的沒有想到，所有藝人都辛苦了...... 真的太感謝。 」
獲得第二的就是OH MY GIRL啦，參加這次節目以來每場的演出都備受好評，新歌《Guerilla》的舞台也給人留下了非常強烈的印象：
（圖源：《Queendom》）
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