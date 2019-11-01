【有片】《意外發現的一天》金惠允&路雲滿滿心動的瞬間…下一集將揭開「魷魚絲」的故事！ 恭喜姜丹尼爾出道滿百日！粉絲捐款行善慶祝 ASTRO 加入歌壇大戰 預定本月中回歸！ 《Queendom》總決賽，李多熙在得知自己喜愛的MAMAMOO獲得第一名時！表情瞬間管理失敗 XD 元虎疑似吸大麻 Starship 快刀回應「完全不知情，已解除合約」 李國主公開外送App使用的總金額，高達2200萬韓幣！在網路引發熱議，HAHA也回應：「尊敬！」 BVNDIT 挑戰多元風格 首張迷你專輯〈BE!〉5 日發行！ SUJU圭賢、EXO SUHO等確定出演音樂劇《笑面人》！明年（2020年）1月9日開幕 (G)I-DLE《Queendom》決賽表演 觀看次數半天破百萬！ IU搶演唱會門票，和粉絲比手速：「該有多麼臭手才會排在我後面」XD CIX 迅速回歸！19 日發行迷你二輯 GOT7 主打歌預告公開 〈Call My Name〉問世倒數三天！ 國民MC劉大神居然哭了！節目拍攝途中是誰惹哭一向堅強的劉在錫？ 李多熙給李宰旭SNS留言稱「我的演員」並宣傳新劇…兩人約好下次還要合作！ 【有片】《愛的迫降》預告：初次見面就「抱抱」？當「狀況外」的孫藝珍遇上「一本正經」的玄彬…感覺有點搞笑哦～ 《Queendom》總冠軍昨晚出爐：果然是大家最看好的她們啊！ EXO將於本月27日攜正規6輯《OBSESSION》回歸！官方公開新LOGO引發討論 大蘇真的愛台灣! 蘇志燮11月8日再度訪台推廣韓國文化 潤娥憑《EXIT：極限逃生》入圍青龍電影節「最佳女主角」提名！ MONSTA X元虎退團後公開親筆信：「不希望成員和粉絲因為我受到傷害。」 李在旭發PO文寫錯字怎麼辦？火速刪除重發還向粉絲撒嬌說... 11月的KPOP樂壇簡直是神仙打架！誰將突破重圍？ GD一退伍就來問候好友了！具荷拉曬合影，小團體永遠缺少了Sulli 韓瑞希爆料MONSTA X Shownu「交往有夫之婦」？所屬社回應：「婚前就聯絡，結婚不知情」 BTS防彈少年團世巡結束後慶功宴上酒杯的秘密！都是一群長情的人啊 【不定時更新！】１１月份有誰會來港澳跟大家見面呢？ MONSTA X又出事了！隊長Shownu被網紅韓瑞熙曝料曾搭上人妻 BTS防彈少年團 X FILA 羽絨衣今日發售！還有機會獲得演唱會上的毛毯！

← 上一則 下一則 →