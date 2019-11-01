李多熙給李宰旭SNS留言稱「我的演員」並宣傳新劇…兩人約好下次還要合作！
明星 2019年11月1日 星期五12:15 JiaJia
可以，李多熙和李宰旭必須再合作一部啊！《WWW》真的不夠看啦嗚嗚嗚 ㅠㅠ
因《意外發現的一天》而獲得大眾矚目的新人演員李宰旭，近期為時尚雜誌拍攝畫報，並提及前作《請輸入檢索詞WWW》和合作演員李多熙，還透露目前的手機鎖屏是和多熙姐姐一起拍的照片，更稱前輩是「很榮幸能夠遇到」的搭檔。
前幾天，李宰旭在個人SNS分享與劇中父親的合照（和電視劇裡的形象差很多XD），並感謝前輩在拍攝現場照顧自己、學習到很多。李多熙也於這則貼文留言，引發關注。
李多熙留言：「看到你漸漸變成更帥氣的人，感到很欣慰，我的演員！」這不就是《WWW》裡的車賢嗎？！李宰旭則回覆她：「我會更努力學習，下次請一定要再跟我合作呦」。
李多熙又回覆：「我會等待那一天的到來」，還順便幫李宰旭的新劇《天氣好的話，我會去找你》做宣傳！
希望導演們和編劇們能看看我們「學車CP」，眾多粉絲殷切期盼著呢！
（圖片來源：藝人SNS）
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