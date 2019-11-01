《Queendom》总冠军昨晚出炉：果然是大家最看好的她们啊！
综艺 2019年11月1日 星期五11:13 Sani
所有参加《Queendom》的女团都辛苦了！大家每个人都非常优秀！
昨晚播出的决赛中，AOA表演了《Sorry》，Lovelyz带来《Moonlight》，朴春演唱了《Wanna Go Back》，OH MY GIRL带来《Guerilla》，(G)I-DLE表演《LION 》，MAMAMOO演唱了新歌《Destiny》。
MAMAMOO和OH MY GIRL一起角逐第一的名额，分数由3次事前比赛得分、事前应援得分和直播投票得分相加而得，最终宣布MAMAMOO获胜！ 玟星开心得整个跳起来XD
Solar说：「《Queendom》的所有人都辛苦了，感谢比我们更努力应援的Moo Moo。 」玟星说：「很多人付出了辛苦，虽然我们拿到了这个有价值的第一，但我们认为这里的所有人都是第一，希望大家继续希望我们6个团，我们也会用优秀的音乐和舞台回报大家。 」辉人说：「一开始真的没有期待，感谢大家的支援与喜爱，让我们有了做出更帅气音乐的力量。 」华莎说：「真的没有想到，所有艺人都辛苦了...... 真的太感谢。 」
获得第二的就是OH MY GIRL啦，参加这次节目以来每场的演出都备受好评，新歌《Guerilla》的舞台也给人留下了非常强烈的印象：
（图源：《Queendom》）
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