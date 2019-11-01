韓瑞希爆料MONSTA X Shownu「交往有夫之婦」？所屬社回應：「婚前就聯絡，結婚不知情」

昨日韓瑞希爆料MONSTA X成員Shownu與有夫之婦交往，隨後MONSTA X所屬社Starship做出了回應！
韓瑞希在IG上PO出聊天記錄截圖，稱是同居友人鄭多恩收到網友發來的資訊，這名網友表示「我的妻子跟Shownu出軌了，律師也是這樣跟我說的，我甚至都找到Starship公司去了」，還附上一張圖片， 裡邊是律師發給這位網友的內容：「跟Shownu確認過了，他說不知道A某已經結婚，甚至不知道她有男友，還說如果一早就知道有男友的話怎麼可能交往，以後也不會再和A見面。 （Shownu和A某）9月10日淩晨通話之後就沒再聯絡過。 」
昨日晚些時候，Starship娛樂公司對此發出聲明，表示：「Shownu和該女子在結婚之前曾保持聯繫，女子今年8月前後結婚但沒有告訴Shownu，Shownu對此毫不知情。 丈夫聯繫公司之後前來會面，已經說明了事件經過，事後才得知結婚消息的Shownu沒有再聯繫過該女子，並表示這是其他夫婦之間的事，不想再做參與。 」
聲明最後寫道：「不管事件經過如何，讓相關的人受到了心靈創傷，也引起了粉絲的混亂，對此深深致歉。 」
（圖源：Starship，IG@hxxsxxhee）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究