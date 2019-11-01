韩瑞希爆料MONSTA X Shownu「交往有夫之妇」？所属社回应：「婚前就联络，结婚不知情」

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昨日韩瑞希爆料MONSTA X成员Shownu与有夫之妇交往，随后MONSTA X所属社Starship做出了回应！

韩瑞希在IG上PO出聊天记录截图，称是同居友人郑多恩收到网友发来的资讯，这名网友表示「我的妻子跟Shownu出轨了，律师也是这样跟我说的，我甚至都找到Starship公司去了」，还附上一张图片， 里边是律师发给这位网友的内容：「跟Shownu确认过了，他说不知道A某已经结婚，甚至不知道她有男友，还说如果一早就知道有男友的话怎么可能交往，以后也不会再和A见面。 （Shownu和A某）9月10日淩晨通话之后就没再联络过。 」



昨日晚些时候，Starship娱乐公司对此发出声明，表示：「Shownu和该女子在结婚之前曾保持联系，女子今年8月前后结婚但没有告诉Shownu，Shownu对此毫不知情。 丈夫联系公司之后前来会面，已经说明了事件经过，事后才得知结婚消息的Shownu没有再联系过该女子，并表示这是其他夫妇之间的事，不想再做参与。 」

声明最后写道：「不管事件经过如何，让相关的人受到了心灵创伤，也引起了粉丝的混乱，对此深深致歉。 」





（图源：Starship，IG@hxxsxxhee）

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