華麗與清新共同體 李鎭赫SOLO主打歌首波Teaser公開
KPOP 2019年10月29日 星期二13:35 Erin
李鎭赫在10月13日結束台灣粉絲見面會後，隨即緊鑼密鼓準備首張個人SOLO專輯「S.O.L」，日前也公開了主打歌曲“I Like That”的第一波Teaser短影片。
10月28日李鎭赫所屬公司Top Media透過Youtube頻道以及IG公開了首波李鎭赫SOLO新曲“I Like That”的第一波Teaser短影片。影片的一開始，李鎭赫身著華麗舞台服裝散發銳利眼神，下一秒風格一轉，李鎭赫換穿全白服裝，或坐或躺在室內溫室小花園裡，華麗與清新同時呈現，也展現出李鎭赫的多樣化面貌。
李鎭赫也在IG問大家：「第一波〜期待嗎？我也好期待〜真想趕快看到！」
先前TOP Media也公開了李鎭赫11月4日回歸前的每日重點行程，鏡子中反射出的他與鏡前他的造型不同，概念相同也是想展現不一樣的李鎭赫。主打歌曲“I Like That”的一部分背景音樂公開也令大家對於這張專輯更加期待，除了11月4日即將公開線上音源之外，李鎭赫將於當日舉行Showcase並宣告展開正式專輯宣傳活動。
照片: Top Media臉書
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