华丽与清新共同体 李鎭赫SOLO主打歌首波Teaser公开
KPOP 2019年10月29日 星期二13:35 Erin
李鎭赫在10月13日结束台湾粉丝见面会后，随即紧锣密鼓准备首张个人SOLO专辑「S.O.L」，日前也公开了主打歌曲“I Like That”的第一波Teaser短影片。
10月28日李鎭赫所属公司Top Media透过Youtube频道以及IG公开了首波李鎭赫SOLO新曲“I Like That”的第一波Teaser短影片。影片的一开始，李鎭赫身著华丽舞台服装散发锐利眼神，下一秒风格一转，李鎭赫换穿全白服装，或坐或躺在室内温室小花园里，华丽与清新同时呈现，也展现出李鎭赫的多样化面貌。
李鎭赫也在IG问大家：「第一波〜期待吗？我也好期待〜真想赶快看到！」
先前TOP Media也公开了李鎭赫11月4日回归前的每日重点行程，镜子中反射出的他与镜前他的造型不同，概念相同也是想展现不一样的李鎭赫。主打歌曲“I Like That”的一部分背景音乐公开也令大家对於这张专辑更加期待，除了11月4日即将公开线上音源之外，李鎭赫将於当日举行Showcase并宣告展开正式专辑宣传活动。
照片: Top Media脸书
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