為電視劇犧牲外貌的姜河那！簡直就是放棄顏值亂用臉，但怎麼還是那麼帥
明星 2019年10月28日 星期一09:06 Rui
現在拍戲為了追求形象上的逼真效果，演員們經常被要求增肥減重，扮醜。 最近一位男演員也是因為新劇角色的需要而放棄了自己的帥氣顏值。
說起姜河那，除了是人見人讚的美談製造機之外，還因好皮膚而聞名於演員圈。 雖然是男星，卻有著連女生們都羡慕的白皙、嫩滑好肌膚。 從這張從未PS過的生圖來看，真正是詮釋了什麼叫做「自體發光」。
而為了《山茶花開時》中的巡警黃龍植，姜河那徹底放棄了美貌。 黃龍植是派出所的巡警，性格大大咧咧，自然也不在乎皮膚管理，因為工作經常風吹雨淋，皮膚曬得黑黑的，看起來也很粗糙。
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姜河那並未靠妝容來詮釋黃龍植粗獷的男人形象，而是真的把皮膚曬黑了，以接近人設的形象。 劇中隨意用臉的各種表情讓觀眾們看得忍俊不禁。
拍攝電視劇前出演綜藝節目的姜河那，那時候還是皮膚白嫩的模樣。
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不過，即使是曬黑了，皮膚變糙了，姜河那依舊帥氣不減，從花美男升級為硬漢。
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「圖：《山茶花開時》」
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