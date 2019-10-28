金秀賢竟然是朴敘俊的伯樂？藝人星探的眼光都很「毒」

有時候挖掘出藝人並非是星探，也有可能是明星。
朴敘俊雖然現在是Awesome娛樂的簽約演員，但2012年出道當時他其實是金秀賢的同門師弟。 朴敘俊透露當年還是金秀賢將自己介紹給了Keyeast，還稱：「因為好朋友介紹我倆成了朋友，金秀賢的生日比我大，但他卻說要當朋友，很酷。 」
Brown Eyed Girls的JEA更是厲害，為自己挑選了隊友Narsha、Miryo。 當時為了選出適合團隊的隊友，JEA在全國各處尋找，「Narsha從上音樂學院的時候我就盯上了，後來發現她在服裝店當店員。 後來歌手LYn說要介紹一個很有實力的Rapper給我，這個Rapper就是Miryo。 」
帶實力派男演員裴正南入行的竟然是G-Dragon的姐夫金民俊。 當年裴正南在一家服裝店打工，正巧遇到了客人金民俊，金民俊覺得他氣質出眾，外形也很好，想要帶他入行，將他介紹給了姜棟元所在的公司。 裴正南雖然身高有177cm，但要當模特還是差了點，很遺憾地為被選上。 不過幸運的是裴正南最終還是通過努力當上了模特，又被前輩柳承范推薦，終於踏入了影視劇圈。
「圖：ALLETS」
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