尹施允挑戰新角色！tvN《精神病患者日記》預告公開恐怖又有搞笑反轉？
韓劇 2019年10月27日 星期日14:00 MiJimin
【三位主演最新人物劇照】tvN + 《百日的郎君》導演 + 實力派演員尹施允，可以期待一下這部～！XD（主演：尹施允、鄭仁仙、朴成勳）
即將在下個月首播的 tvN 全新水木劇《精神病患者日記》（每週三、四播出），公開了男主角的個人預告，在嚴肅的氛圍中帶點幽默的收場，引發網友的好奇心。
《精神病患者日記》講述偶然地目擊到殺手事件現場並逃離現場的過程，卻因事故失去記憶，忘記自己是誰，當看到自己手上的日記有著殺人過程的詳細資料，以為自己是變態連續殺人犯的故事。
▼預告「找回丟失記憶的唯一線索，這本日記在告訴我…我是連續殺人犯！」最後，被自己推理給嚇到的尹施允，那反轉魅力真的太可愛。
尹施允在劇中飾演證券公司的基層職員「陸東植」，性格膽小又心軟，總被人利用，從沒有生過氣。而這單純形象會如何轉變，也讓人非常期待。
女主角則由鄭仁仙飾演的女警「沈寶景」一角，擁有與生俱來的才能，卻總被人無視，夢想成為一名側寫師，但現實中只是一直在巡邏，從未接手過稱得上案件的案件。
朴成勳飾演證券公司理事「徐仁宇」，也就是本劇的變態連續殺人魔，那本日記的主人，為了滿足捕食者的渴望而殺人的精神病患者。
由《百日的郎君》李忠載導演與《詐欺遊戲》、《吹笛子的男人》劉勇在作家合作打造，預計在11月20日首播。
（圖自：官方劇照）
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