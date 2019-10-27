尹施允挑战新角色！tvN《精神病患者日记》预告公开恐怖又有搞笑反转？
韩剧 2019年10月27日 星期日14:00 MiJimin
【三位主演最新人物剧照】tvN + 《百日的郎君》导演 + 实力派演员尹施允，可以期待一下这部～！XD（主演：尹施允、郑仁仙、朴成勋）
即将在下个月首播的 tvN 全新水木剧《精神病患者日记》（每周三、四播出），公开了男主角的个人预告，在严肃的氛围中带点幽默的收场，引发网友的好奇心。
《精神病患者日记》讲述偶然地目击到杀手事件现场并逃离现场的过程，却因事故失去记忆，忘记自己是谁，当看到自己手上的日记有著杀人过程的详细资料，以为自己是变态连续杀人犯的故事。
▼预告「找回丢失记忆的唯一线索，这本日记在告诉我…我是连续杀人犯！」最后，被自己推理给吓到的尹施允，那反转魅力真的太可爱。
尹施允在剧中饰演证券公司的基层职员「陆东植」，性格胆小又心软，总被人利用，从没有生过气。而这单纯形象会如何转变，也让人非常期待。
女主角则由郑仁仙饰演的女警「沈宝景」一角，拥有与生俱来的才能，却总被人无视，梦想成为一名侧写师，但现实中只是一直在巡逻，从未接手过称得上案件的案件。
朴成勋饰演证券公司理事「徐仁宇」，也就是本剧的变态连续杀人魔，那本日记的主人，为了满足捕食者的渴望而杀人的精神病患者。
由《百日的郎君》李忠载导演与《诈欺游戏》、《吹笛子的男人》刘勇在作家合作打造，预计在11月20日首播。
（图自：官方剧照）
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