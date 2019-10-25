【《Produce 101》造假嫌疑】警方第三次扣押搜查CJ E&M，會長兒子吸毒&販毒被判刑

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昨日，韓國警方針對《Produce 101》《偶像學校》等節目投票造假的爭議，對CJ E&M辦公室進行了追加的沒收調查，同時CJ會長兒子也被爆出涉嫌吸毒和走私毒品。

24日下午3時許，首爾地方員警廳網路安全課對CJ E&M位於上岩洞的辦公室進行了沒收調查，這是繼7月31日和8月12日之後的第三次。 據悉本次是深化調查，期間還將職員送至樓外等待。

此外，CJ會長李在賢的大兒子李善浩也音吸毒被判3年有期徒刑、緩期4年執行，當庭釋放。 李善浩上月1日從美國搭乘客機返韓時秘密攜帶變種毒品「大麻oil cartridge」及硬糖、軟糖形態的大麻共187份，還有3份吸食工具。 此外，他還被懷疑今年4月初至8月底於美國LA等地6次使用「大麻oil cartridge」。

李善浩2013年進入CJ第一制糖，擔任生物技術事業組的部長，今年5月調到食品戰略企劃部門擔任負責人。



（圖源：CJ E&M）

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