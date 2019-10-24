《Vagabond》搶眼大魔頭「文晶熙」確定出演新劇《天氣好的話，我會去找你》
韓劇 2019年10月24日 星期四12:08 MiJimin
朴敏英和徐康俊主演的這部劇，越來越多厲害的演員加盟啦～！
在韓劇《VAGABOND》（另譯：浪客行、浪行驚爆點）中，表現搶眼且壞到骨子李的文晶熙，在今天確定出演 JTBC 新劇《天氣好的話，我會去找你》。
《天氣好的話，我會去找你》目前已確定由人氣演員朴敏英和徐康俊攜手主演，描述因厭倦首爾生活而來到北峴里的海原（朴敏英 飾），再次遇見經營書店的恩燮（徐康俊 飾），進而展開一段溫馨治癒的羅曼史。
而文晶熙在劇中飾演沈英汝一角，在大學時期因文筆好而出名，作為小說家和旅行家度過一段輝煌時光，卻突然有天放棄一切來到北峴里，扶養著姐姐的女兒海原，沈英汝是個不輕易表達內心想法的人物，究竟是什麼事情讓她變得如此冷漠，令人相當好奇。
文晶熙在《Vagabond》中，是處處打壓男女主角，「約翰&馬克」的公司社長潔西卡，用盡各種陰謀只為達到目的而不擇手段，使壞的演技讓人留下深刻印象，角色也非常有魅力，這一回確定出演《天氣好的話，我會去找你》也讓人非常期待！
《天氣好的話，我會去找你》預計在明年上半年播出。
（圖自：官方劇照／TVdaily）
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留言/評論
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文晶熙
我开始注意她是演那部 （妈妈）蛮喜爱她，是个实力的演员加油.
1小時前