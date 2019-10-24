《Vagabond》抢眼大魔头「文晶熙」确定出演新剧《天气好的话，我会去找你》
韩剧 2019年10月24日 星期四12:08 MiJimin
朴敏英和徐康俊主演的这部剧，越来越多厉害的演员加盟啦～！
在韩剧《VAGABOND》（另译：浪客行、浪行惊爆点）中，表现抢眼且坏到骨子李的文晶熙，在今天确定出演 JTBC 新剧《天气好的话，我会去找你》。
《天气好的话，我会去找你》目前已确定由人气演员朴敏英和徐康俊携手主演，描述因厌倦首尔生活而来到北岘里的海原（朴敏英 饰），再次遇见经营书店的恩燮（徐康俊 饰），进而展开一段温馨治愈的罗曼史。
而文晶熙在剧中饰演沈英汝一角，在大学时期因文笔好而出名，作为小说家和旅行家度过一段辉煌时光，却突然有天放弃一切来到北岘里，扶养著姐姐的女儿海原，沈英汝是个不轻易表达内心想法的人物，究竟是什么事情让她变得如此冷漠，令人相当好奇。
文晶熙在《Vagabond》中，是处处打压男女主角，「约翰&马克」的公司社长洁西卡，用尽各种阴谋只为达到目的而不择手段，使坏的演技让人留下深刻印象，角色也非常有魅力，这一回确定出演《天气好的话，我会去找你》也让人非常期待！
《天气好的话，我会去找你》预计在明年上半年播出。
（图自：官方剧照／TVdaily）
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