Gary吐露「空白期」的心態和想法！9月和家人在夏威夷度假一個月

Gary吐露「空白期」的心態和想法！9月和家人在夏威夷度假一個月

綜藝   2019年10月24日   星期四08:15   ZJM   8

喝下Gary的這碗心靈雞湯~

Gary近日通過YouTube個人頻道「KANG GARY」分享了一分鐘的影片。 片中，Gary談及對自己人生的思考，包括夢想、職業、休息、旅遊等。

「我有環游世界的夢想，那到處旅遊，需要錢嗎？ 做什麼工作呢？ 不管做什麼都不要做上下班的工作吧！ 所以97年出了專輯，開頭很好，不過99年迎來了休息期。 苦惱著要什麼養活自己的期間，偶然在書店看到了職業和創業這類的書。 在無數職業中，最吸引我的是拿著作權的職業，小說家、音樂家...」

「音樂？？？ 所以重新開始了，比之前更拼命，然後20年過去了，休息期再次到來。 好！ 現在去旅遊吧！ 結婚後和親愛的妻子一起！ 但是我親愛的孩子出生了。 是祝福！ 但是現在去旅遊有點艱難了...？ 沒有，乾脆一起去吧！ 一年一定要去兩三次！ 推遲就永遠實現不了。 我們家因為旅遊而團結一致！ 所以2019年9月，我們家去旅遊了，而且是足足一個月... 去了夏威夷！ 」

看見你過得幸福、能做自己喜歡做的事，粉絲們就放心了~

圖：YouTube KANG GARY

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