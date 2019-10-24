金在奐官方手燈要來啦！ 藍白色小風車每個細節都是對粉絲的愛❤ 太妍新專輯《Purpose》主打歌MV預告片+更多預告照公開！ FTISLAND李洪基部隊中寫親筆信問候粉絲：真的和你們說的一樣，我適應能力超好！ 《Queendom》再奪話題性冠軍，三組女團獻給粉絲的華麗舞台總回顧 你點的外賣少過嗎？韓國外賣偷吃成風，商家不得不貼「封印標籤」 〈Dear my dear〉發行逾三週 Chen 再奪音樂節目冠軍！ 《兩天一夜》終於回來了！12月開播第4季，金鐘民還在！ Gary吐露「空白期」的心態和想法！9月和家人在夏威夷度假一個月 養活了半個韓綜圈的羅PD到底有多能賺？薪水比老闆還要高！難怪敢送藍寶堅尼XD

喝下Gary的這碗心靈雞湯~

Gary近日通過YouTube個人頻道「KANG GARY」分享了一分鐘的影片。 片中，Gary談及對自己人生的思考，包括夢想、職業、休息、旅遊等。



「我有環游世界的夢想，那到處旅遊，需要錢嗎？ 做什麼工作呢？ 不管做什麼都不要做上下班的工作吧！ 所以97年出了專輯，開頭很好，不過99年迎來了休息期。 苦惱著要什麼養活自己的期間，偶然在書店看到了職業和創業這類的書。 在無數職業中，最吸引我的是拿著作權的職業，小說家、音樂家...」



「音樂？？？ 所以重新開始了，比之前更拼命，然後20年過去了，休息期再次到來。 好！ 現在去旅遊吧！ 結婚後和親愛的妻子一起！ 但是我親愛的孩子出生了。 是祝福！ 但是現在去旅遊有點艱難了...？ 沒有，乾脆一起去吧！ 一年一定要去兩三次！ 推遲就永遠實現不了。 我們家因為旅遊而團結一致！ 所以2019年9月，我們家去旅遊了，而且是足足一個月... 去了夏威夷！ 」

看見你過得幸福、能做自己喜歡做的事，粉絲們就放心了~

圖：YouTube KANG GARY

ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞