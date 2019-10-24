養活了半個韓綜圈的羅PD到底有多能賺？薪水比老闆還要高！難怪敢送藍寶堅尼XD
明星 2019年10月24日 星期四08:00 Rui
羅䁐錫，簡稱「羅PD」，人稱「養活了半個韓綜圈的男人」，在韓國的綜藝界，如果老羅要是第二，絕對沒人敢說是第一。羅䁐錫，就是綜藝節目收視率的保證：「老羅出品，必屬佳品」。
「花樣」系列、「新西遊記」系列、「尹食堂」系列、「一日三餐」系列，每一個節目都做到了口碑+收視雙豐收，羅PD用事實證明瞭「綜藝之神」的名號他當得起。這樣的他到底一年能賺多少錢，畢竟是個敢在節目中送藍寶堅尼豪車的人啊！（雖然不是用自己的錢啦XD）
日前，羅PD被國民MC劉在錫主持逮住，「被迫」出演了他主持的《You Quiz On The Block》。 羅PD透露：「21日《新西遊記7》正式開拍，錄的很開心。」
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坊間一直傳說羅PD一年年薪有40億（韓幣，下同），他解釋道：「是賺得不少，但並不是年薪。是一筆不少的數目，還是要感謝大家，但那天爆出新聞的時候確實覺得有些不好意思，也沒辦法和在樓道裡碰到的後輩們解釋。40億並不是年薪，而是底薪加提成。」
根據最近CJ ENM公開的工作報告中現實，羅PD的底薪為2.15億，提成為35.1億，再加上各類獎金，總額為40.7億，甚至要比CJ會長的薪水還要多。
「圖：《You Quiz On The Block》」
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留言/評論
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這是他的努力還有他團隊的努力一起得來的，他值得這價值
1小時前
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看了這段訪問，最後羅PD 說的內容真的很棒。
*人真的要學會變通*
難怪是綜藝的王
3小時前
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在尹食堂裡，我記得尹汝貞老師說過，她朋友一開始知道尹食堂這個節目時告訴她，「這種節目有什麼好看」，但是她朋友真的看過之後告訴她「我不知不覺的看完了」
我覺得羅pd的節目都有這種魅力，一不小心就看完一集了，然後不知不覺節目就播完了，還意猶未盡
2小時前
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