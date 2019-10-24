金在奐官方手燈要來啦！ 藍白色小風車每個細節都是對粉絲的愛❤ 太妍新專輯《Purpose》主打歌MV預告片+更多預告照公開！ FTISLAND李洪基部隊中寫親筆信問候粉絲：真的和你們說的一樣，我適應能力超好！ 《Queendom》再奪話題性冠軍，三組女團獻給粉絲的華麗舞台總回顧 你點的外賣少過嗎？韓國外賣偷吃成風，商家不得不貼「封印標籤」 〈Dear my dear〉發行逾三週 Chen 再奪音樂節目冠軍！ 《兩天一夜》終於回來了！12月開播第4季，金鐘民還在！ Gary吐露「空白期」的心態和想法！9月和家人在夏威夷度假一個月 養活了半個韓綜圈的羅PD到底有多能賺？薪水比老闆還要高！難怪敢送藍寶堅尼XD

羅䁐錫，簡稱「羅PD」，人稱「養活了半個韓綜圈的男人」，在韓國的綜藝界，如果老羅要是第二，絕對沒人敢說是第一。羅䁐錫，就是綜藝節目收視率的保證：「老羅出品，必屬佳品」。

「花樣」系列、「新西遊記」系列、「尹食堂」系列、「一日三餐」系列，每一個節目都做到了口碑+收視雙豐收，羅PD用事實證明瞭「綜藝之神」的名號他當得起。這樣的他到底一年能賺多少錢，畢竟是個敢在節目中送藍寶堅尼豪車的人啊！（雖然不是用自己的錢啦XD）



日前，羅PD被國民MC劉在錫主持逮住，「被迫」出演了他主持的《You Quiz On The Block》。 羅PD透露：「21日《新西遊記7》正式開拍，錄的很開心。」



** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

坊間一直傳說羅PD一年年薪有40億（韓幣，下同），他解釋道：「是賺得不少，但並不是年薪。是一筆不少的數目，還是要感謝大家，但那天爆出新聞的時候確實覺得有些不好意思，也沒辦法和在樓道裡碰到的後輩們解釋。40億並不是年薪，而是底薪加提成。」



根據最近CJ ENM公開的工作報告中現實，羅PD的底薪為2.15億，提成為35.1億，再加上各類獎金，總額為40.7億，甚至要比CJ會長的薪水還要多。

「圖：《You Quiz On The Block》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞