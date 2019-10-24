Gary吐露「空白期」的心态和想法！9月和家人在夏威夷度假一个月

喝下Gary的这碗心灵鸡汤~
Gary近日通过YouTube个人频道「KANG GARY」分享了一分钟的影片。 片中，Gary谈及对自己人生的思考，包括梦想、职业、休息、旅游等。
「我有环游世界的梦想，那到处旅游，需要钱吗？ 做什么工作呢？ 不管做什么都不要做上下班的工作吧！ 所以97年出了专辑，开头很好，不过99年迎来了休息期。 苦恼著要什么养活自己的期间，偶然在书店看到了职业和创业这类的书。 在无数职业中，最吸引我的是拿著作权的职业，小说家、音乐家...」
「音乐？？？ 所以重新开始了，比之前更拼命，然后20年过去了，休息期再次到来。 好！ 现在去旅游吧！ 结婚后和亲爱的妻子一起！ 但是我亲爱的孩子出生了。 是祝福！ 但是现在去旅游有点艰难了...？ 没有，干脆一起去吧！ 一年一定要去两三次！ 推迟就永远实现不了。 我们家因为旅游而团结一致！ 所以2019年9月，我们家去旅游了，而且是足足一个月... 去了夏威夷！ 」
看见你过得幸福、能做自己喜欢做的事，粉丝们就放心了~
图：YouTube KANG GARY
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