金在奐官方手燈要來啦！ 藍白色小風車每個細節都是對粉絲的愛❤ 太妍新專輯《Purpose》主打歌MV預告片+更多預告照公開！ FTISLAND李洪基部隊中寫親筆信問候粉絲：真的和你們說的一樣，我適應能力超好！ 《Queendom》再奪話題性冠軍，三組女團獻給粉絲的華麗舞台總回顧 你點的外賣少過嗎？韓國外賣偷吃成風，商家不得不貼「封印標籤」 〈Dear my dear〉發行逾三週 Chen 再奪音樂節目冠軍！ 《兩天一夜》終於回來了！12月開播第4季，金鐘民還在！ Gary吐露「空白期」的心態和想法！9月和家人在夏威夷度假一個月 養活了半個韓綜圈的羅PD到底有多能賺？薪水比老闆還要高！難怪敢送藍寶堅尼XD

男團FTIsland的主唱李洪基於9月入伍，為了安撫粉絲們，他專門寫了一封親筆信給粉絲們。 李洪基在信中幽默的表示「適應能力超好」。

李洪基在信中寫道：「完全想不到我竟然會在部隊裡寫信給你們。 Hey，朋友們，大家過的好嗎？ 我過得非常好，就像你們說的那樣，適應能力超好。 戰友全部都很善良，在這裡的生活很有趣，我會督促他們運動，這裡的人要麼像豬一樣，要不然就是排骨精！ 我以為我年紀大會體力不行了，但是20年的社會生活學到的生活智慧，（讓我）一點問題都沒有，你們過得怎麼樣？。 之前在簽名會時上收到粉絲送的部隊必需品，全部都很有用，很感謝粉絲的心意，還有大家在網上寫信給我，但因為太多而無法看完，所以這一次親自寫信謝謝大家。 」



他又笑指在軍中很努力宣傳FT Island的歌曲，他的目標也是在軍隊與更多人成為朋友，向對方宣傳組合的作品，而目前在訓練營中已經完成一半：「睡覺時小隊長會播《Quit》，收到我簽上他的名字的人承諾會來演唱會， 已經簽了500位左右。 」

此外，李洪基的部隊近況照也在網路上曝光，他身穿運動服與戰友合照，臉上掛著笑容。看來部隊伙食非常好，李洪基臉上依舊肉肉的，看得粉絲們也放心了。



「圖：」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞